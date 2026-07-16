المرأة السورية ترسخ حضورها القيادي في قطاع النقل وتدعم مسيرة تطويره

دمشق-سانا

ترتبط طبيعة قطاع النقل الميدانية والهندسية بالحضور الذكوري في مختلف مفاصله، غير أن هذا الواقع يشهد تحولاً متسارعاً في سوريا مع اتساع مشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة وصنع القرار، في تجسيد لنهج يعتمد الكفاءة والخبرة أساساً لتولي المسؤوليات، ويستثمر جميع الطاقات الوطنية لتطوير القطاع.

ويأتي تنامي الحضور النسائي في مؤسسات وزارة النقل، في وقت يشهد فيه القطاع مشاريع تطوير واسعة تحتاج إلى اختصاصات متنوعة في الهندسة والتخطيط والإدارة والتحول الرقمي، الأمر الذي أتاح للمرأة السورية إثبات حضورها في مواقع كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال.

وأكد وزير النقل يعرب بدر في تصريح لمراسلة سانا أن المرأة السورية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على النجاح في مختلف مواقع العمل، بما فيها المجالات الفنية والهندسية والإدارية، مشيراً إلى أن اختيار القيادات في الوزارة يقوم على الكفاءة والخبرة وتحمل المسؤولية.

وقال الوزير بدر: “ارتبط قطاع النقل لسنوات طويلة بطبيعة عمل جعلت حضور الرجال فيه أكبر، إلا أن الوزارة تعمل اليوم على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مؤسساتها، لأن الكفاءة لا ترتبط بجنس، وإنما بالخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وما حققته القيادات النسائية يؤكد أن المرأة السورية شريك أساسي في صناعة القرار وقيادة مشاريع التطوير”.

وأضاف: “إن تطوير قطاع النقل يحتاج إلى تكامل جميع الطاقات الوطنية، والمرأة تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهلها لتولي مختلف المسؤوليات، كما أن قصص النجاح التي تحققها اليوم تشكل مصدر إلهام للأجيال الشابة، وتعزز ثقافة تكافؤ الفرص والتميز في العمل المؤسسي”.

قيادة تُبنى بالثقة والعمل

وتتولى اليوم كفاءات نسائية مسؤوليات قيادية في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، تشمل مديرية نقل السويداء، ومديريات التخطيط في الوزارة، ومستشارية التحول الرقمي، إضافة إلى تكليف أول امرأة بتسيير أعمال الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، بما يعكس اتساع حضور المرأة في مواقع صنع القرار.

وفي تجربة تعكس مسيرة مهنية امتدت سنوات داخل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، أكدت المهندسة نايري هونان قردانيان، المكلفة بتسيير أمور وأعمال الشركة، أن وصول المرأة إلى مواقع المسؤولية لم يكن استثناء، وإنما ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والإيمان بأن الكفاءة وحدها هي الطريق الحقيقي للتقدم.

وقالت: “أحببت عملي منذ اليوم الأول، ولم أنظر إليه يوماً على أنه مهنة مخصصة للرجال أو للنساء، بل رسالة تتطلب الإخلاص والعطاء، واجهت كما واجهت كثير من النساء نظرة تعتبر أن قطاع النقل والإنشاءات مجال رجالي، لكنني كنت مؤمنة بأن أفضل رد على هذه الأفكار هو النجاح والعمل الجاد”.

وأشارت قردانيان إلى أن القيادة بالنسبة لها تقوم على بناء الثقة واحترام الإنسان وتحفيز فرق العمل، موضحة أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يشعر العاملون بأنهم شركاء في الإنجاز، وليسوا مجرد منفذين للقرارات، مؤكدة أن اهتمامها بالموسيقا والعمل الكشفي أسهم في ترسيخ قيم الانضباط وروح الفريق والقيادة القائمة على الخدمة.

التحول الرقمي… فرصة لصناعة المستقبل

بدورها، أكدت مستشارة وزير النقل لشؤون التحول الرقمي ريا عرفات أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مبينةً أن قطاع النقل شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات متسارعة فرضت تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

وبيّنت أن التكنولوجيا مفتاح المستقبل، وأن التحديات المهنية دافع لمواصلة التطوير وإثبات القدرة على الابتكار والإنجاز، وقالت: سأحرص دائماً على تشجيع الفتيات على دخول مجالات النقل والهندسة والتكنولوجيا.

التخطيط… أساس النجاح

من جهتها، أوضحت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندسة رشا دلال أن نجاح المؤسسات يبدأ بالتخطيط العلمي وإعداد الدراسات الدقيقة القائمة على استشراف الاحتياجات المستقبلية وربطها بالإمكانات المتاحة، ومتابعة التنفيذ بصورة مستمرة، باعتبارها الأساس لتحقيق التنمية وتطوير مشاريع البنية التحتية.

ولفتت دلال التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من سبعة عشر عاماً في وزارة النقل، إلى أنها لا تشعر أن هناك مهنة خُلقت للرجال وأخرى للنساء، حيث تثبت التجارب أن النجاح لا يعرف إلا الإنسان المجتهد، وقالت: “رغم التحديات المرتبطة بطبيعة العمل الميداني والنظرة المجتمعية، فإن الإيمان بالذات والتعلم المستمر كانا مفتاح النجاح، وتمكين المرأة يبدأ بمنحها الفرصة والثقة بقدراتها”.

الإحصاء والبيانات… صناعة القرار التنموي

من جانبها، أكدت مديرة التخطيط في الوزارة سامية فتال أن المرأة السورية أصبحت شريكاً أساسياً في العمل الحكومي والإنتاج، لافتة إلى أن قطاع النقل يشهد توسعاً في مشاركة المرأة بالأعمال الإدارية والهندسية والإشراف على المشاريع ومجال نقل الركاب.

وأوضحت فتال أن مديرية التخطيط والإحصاء تؤدي دوراً محورياً في إعداد الخطط التنموية والاستراتيجية، وجمع وتحليل البيانات، والإشراف على المسوح الميدانية، وإعداد المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والخدمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتقييم الأداء.

وأشارت إلى أن الكوادر النسائية أثبتت كفاءتها بفضل تأهيلها الأكاديمي وخبراتها المتراكمة ودقتها في أعمال التخطيط والتحليل، رغم التحديات المتعلقة بالعمل الميداني والتنقل والتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية، مشددة على أن تمكين المرأة ودعم الكفاءات النسائية يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مرحلة إعادة الإعمار.

ويعكس الحضور المتنامي للمرأة السورية في قطاع النقل تحولاً في مفهوم القيادة داخل المؤسسات العامة، حيث أصبحت الكفاءة والخبرة المعيار الأساس لتولي المسؤوليات، في وقت تواصل فيه الكفاءات النسائية الإسهام في التخطيط والتحول الرقمي وإدارة المشاريع، بما يدعم تطوير القطاع ويرسخ ثقافة تكافؤ الفرص ويعزز جهود التنمية وإعادة الإعمار.