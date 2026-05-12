قوات الاحتلال تتوغّل على طريق يربط عدة قرى في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في طريق يربط عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن القوة المؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت على طريق قرى المشيدة – المعلقة – الحيران – ‏الرفيد، ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس الإثنين، على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل ‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات ‏وتجريف الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن ‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏