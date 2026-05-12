قوات الاحتلال تتوغّل على طريق يربط عدة قرى في ريف القنيطرة الجنوبي

photo 2026 05 12 12 26 21 قوات الاحتلال تتوغّل على طريق يربط عدة قرى في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في طريق يربط عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن القوة المؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت على طريق قرى المشيدة – المعلقة – الحيران – ‏الرفيد، ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس الإثنين، على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل ‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات ‏وتجريف الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن ‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏

وزير الطوارئ: أكثر من 50 فريق إطفاء لمواجهة حرائق ريفي اللاذقية وحماة
بمناسبة يوم الأرض… أنشطة تفاعلية للأطفال للحفاظ على البيئة بثقافي حمص
نقابة المحامين: إعادة تسجيل 3 آلاف محام فصلوا تعسفياً خلال حكم النظام البائد
فرق مؤازرة من الدفاع المدني تصل إلى الحسكة لتعزيز الاستجابة لتداعيات المنخفض الجوي والفيضانات
اتصالات دمشق: استكمال نشر الخدمة الضوئية في العاصمة وتزويد مناطق ‏اليرموك وحي تشرين بالخدمات الهاتفية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك