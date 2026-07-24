قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في ريف درعا الغربي، أن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات توغلت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق، قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة بالقرب من طريق صيصون _ جملة.

وأشار المراسل الى أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً في المنطقة وأوقفت المارة وضيّقت على المزارعين، كما أوقفت حركة المرور لمدة ساعة ونصف الساعة، قبل أن تنسحب.

وكان أصيب طفل وشاب بجروح يوم الإثنين الماضي، جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المواطنين في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏في ‌‏توغلاتها بالجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.