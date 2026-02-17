عبد السلام هيكل يلتقي في حلب ممثلين عن المجتمع المحلي لبحث واقع الاتصالات وآليات تحسينه

“مدارات فنية” معرض فني في ثقافي صافيتا بطرطوس
أهالي الرقة يحيون تقاليد استقبال شهر رمضان بتزيين الشوارع وتعليق الفوانيس في الأحياء والأسواق
السفارة السعودية في دمشق تقيم احتفالاً بيوم التأسيس بحضور عدد من الوزراء والسفراء
لجنة صناعة السينما والتلفزيون تطلق الموسم الدرامي الرمضاني السوري 2026
اللجنة الوطنية لرصد الأهلة تعلن أن الخميس 19 شباط أول أيام شهر رمضان المبارك
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال:المساعدات المنسقة حاسمة لاستعادة سوريا عافيتها
فلكيون ومواطنون يلتمسون هلال شهر رمضان المبارك في ساحة الجندي المجهول بدمشق
تدشين مشروع إنارة شوارع مدينة عفرين في ريف حلب ضمن حملة “حلب ست الكل”
