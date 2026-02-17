عبد السلام هيكل يلتقي في حلب ممثلين عن المجتمع المحلي لبحث واقع الاتصالات وآليات تحسينه

تراث دمشق في سوق الخياطين أجود الأقمشة والأزياء التقليدية
مشاهد من مكان الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة للشرطة في بانياس
رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية: تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية
نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية
مرفأ طرطوس يستقبل شحنة ترانزيت “عجول حيّة” قادمة من البرازيل ومتجهة إلى العراق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى