مطار حلب يستقبل أولى رحلات فلاي دبي إيذاناً بافتتاح خط جوي مباشر مع دبي



حلب-سانا



استقبل مطار حلب الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة “فلاي دبي” الإماراتية، إيذاناً بافتتاح خط جوي مباشر يربط حلب بمدينة دبي، في خطوة تعزز حركة النقل الجوي، وتوسّع خيارات السفر أمام المسافرين.



ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تسهيل تنقل المسافرين، ودعم النشاطين الاقتصادي والسياحي، وتعزيز الربط الجوي بين حلب والوجهات الإقليمية والدولية عبر دبي.



وأوضح مدير شركة سيرافيا المتخصصة في خدمات الطيران بحلب أسامة تلجو في تصريح لمراسل سانا، أن انطلاق رحلات فلاي دبي إلى مطار حلب الدولي يشكل إضافة نوعية لقطاع النقل الجوي، مبيناً أن الشركة ستوفر للمسافرين خيارات سفر أوسع ليس إلى دبي فحسب وإنما إلى العديد من الوجهات العالمية، ولا سيما أستراليا ودول شرق آسيا عبر شبكة رحلاتها.



وأشار تلجو إلى أن انضمام شركات طيران جديدة للعمل في المطارات السورية يعكس تنامي الثقة بقطاع الطيران المدني، ويسهم في تحسين خدمات السفر للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وتعزيز ربط سوريا بمحيطها الإقليمي والعالمي.



من جانبه، أعرب المسافر خالد بريص القادم من دولة الإمارات، عن ارتياحه للخدمات المقدمة في مطار حلب الدولي، مشيراً إلى أن افتتاح الخط الجديد وفر خياراً مريحاً للمسافرين، وأن إجراءات الوصول واستلام الأمتعة جرت بسهولة وانسيابية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل تنقل المغتربين، وتعزيز حركة السفر إلى سوريا.



وتأتي عودة شركة فلاي دبي ضمن الجهود الهادفة إلى توسيع شبكة الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، بعد استئناف عدد من شركات الطيران العربية والإقليمية رحلاتها إلى المطار خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي، وتسهيل تنقل المسافرين، وتعزيز النشاطين الاقتصادي والسياحي.