حملة نظافة في قلعة جزيرة أرواد استعداداً للموسم السياحي

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية الآثار والمتاحف في محافظة طرطوس اليوم الأحد حملة نظافة في قلعة أرواد الأثرية، تحت عنوان “صون التراث مسؤولية تجمعنا جميعاً”، لإعادة تأهيلها وتجهيزها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك واستعداداً للموسم السياحي القادم.

وأوضح عبد الحي المحمد رئيس دائرة الآثار والمتاحف في محافظة طرطوس في تصريح لمراسل سانا، أن حملة النظافة انطلقت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية منها جمعية أصدقاء أرواد، لافتاً إلى أن الحملة تهدف لتجهيز القلعة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، على أن يتبعها حملة واسعة لتأهيل القلعة وإعادة الألق للمواقع الأثرية في محافظة طرطوس بشكل عام.

من جانبه بين المهندس مأمون آمون مدير مشاريع جمعية أرواد الخيرية، أن قلعة أرواد كانت مهملة لسنوات أيام النظام البائد، مؤكداً أن الحملة جاءت لإعادة المشهد الجمالي والارتقاء بالواقع البصري للقلعة عبر إزالة الأعشاب وبقايا الحطام والمخلفات والقمامة.

وشهدت محافظة طرطوس مؤخراً حملات نظافة متكررة وواسعة النطاق، لتعزيز الوعي البيئي وتحسين المشهد الحضاري استعداداً للموسم السياحي، شملت: تنظيف الحدائق والشواطئ وجزيرة أرواد، بمشاركة جهات رسمية وفعاليات مجتمعية وفرق تطوعية أبرزها حملة النظافة ثقافة وحدائقنا النظيفة وحملة جزيرة أرواد والكورنيش البحري للمدينة.