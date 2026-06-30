سوريا تشارك بجلسة حوارية حول أزمة هرمز ضمن فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026‎

برلين-سانا‌‎

شارك القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في جلسة حوارية بعنوان “التعامل مع أزمة هرمز.. بلورة استجابة جماعية” ضمن فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان.

وتناولت الجلسة تداعيات أزمة هرمز وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية وأمن الطاقة، مع التركيز على أهمية تنسيق المواقف الدولية وبناء مقاربات جماعية، للتعامل مع الأزمات العابرة للحدود وتعزيز مسارات التعاون والشراكة في مواجهتها.



وتشارك سوريا في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 لأول مرة، ممثلةً بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين، وبحضور عدد من الرؤساء والوزراء.