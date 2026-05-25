لجنة طوارئ دير الزور تطلب إخلاء الحوايج النهرية والابتعاد 50 متراً عن ضفتي الفرات

دير الزو-سانا



دعت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور إلى إخلاء الحوايج النهرية، والابتعاد مسافة لا تقل عن 50 متراً عن ضفتي نهر الفرات، مع التركيز على مناطق التبني وخشام والسوسة، تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن ارتفاع المياه.



وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مبنى المحافظة، إيقاف حركة السير على الجسر الترابي اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين 25/5/2026 وحتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين.



ورفعت اللجنة مستوى الجاهزية والاستنفار لدى كوادر الصحة والدفاع المدني والخدمات الفنية، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل، داعيةً المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة.



وكان الدفاع المدني السوري دعا المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ‏ضفاف نهر الفرات أو في حرمه، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع منسوب المياه عن معدله الطبيعي، وذلك بعد زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية.