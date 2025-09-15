الأكاديمية السورية للتدريب تنظم دورة في التحرير الإعلامي التقليدي والرقمي

دمشق-سانا

في إطار جهودها لتطوير الكوادر الإعلامية، نظمت الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات التابعة لوزارة الإعلام دورة تدريبية بعنوان: “التحرير للإعلام التقليدي ونظيره الرقمي – ثنائية المنافسة والتكيف”، وذلك في مبنى الأكاديمية بدمشق.

الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 30 إعلامياً من العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية، تركز على جملة من المحاور أبرزها:

صناعة الحدث الصحفي وكيفية معالجته.

الفوارق بين الإعلام التقليدي والرقمي من حيث التأثير والفاعلية في إيصال المعلومة.

أهمية الدقة في المصطلحات والمفاهيم وصياغة المحتوى.

تطوير أدوات الجذب والتأثير لدى المؤسسات الإعلامية.

دراسة التغذية الراجعة من الجمهور بشكل مستمر.

تعزيز ثقافة الصحفي العامة والمتخصصة.

آليات جديدة واحتياجات تطوير

المسؤول عن التدريب الإعلامي أحمد العمار أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الإعلامين التقليدي والرقمي يفرضان أنماطاً تحريرية مختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسات الإعلامية السورية بحاجة إلى تطوير أدواتها التحريرية والفنية لمواكبة التطور الذي تشهده وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وأضاف العمار: إن المرحلة المقبلة تتطلب إدخال التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بين الأجيال الإعلامية، ولا سيما المخضرمون الذين راكموا خبرة في كلا النمطين التقليدي والرقمي، مؤكداً ضرورة تكامل أدوار الإعلاميين والمؤثرين، لما لهم من قدرة على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور وإيصال المعلومات بدقة وموضوعية.

الأكاديمية ورؤيتها

يُذكر أن الأكاديمية السورية للتدريب انطلقت عام 2021 في إدلب، وتواصل منذ ذلك الحين تنظيم سلسلة من الدورات الموجهة للكوادر الصحفية في المؤسسات الإعلامية السورية، حيث تتبنى رؤيةً تقوم على الدمج بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بما يلبي احتياجات السوق من كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والإدارية والإعلامية.