وزير الطوارئ: فرق تقنية متخصصة وآليات ثقيلة تعمل في موقع انهيار بناء سكني في حلب

حلب-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرقاً تقنية متخصصة من الدفاع المدني السوري توجهت إلى موقع انهيار بناء سكني في حي الأشرفية بمدينة حلب، لتسريع الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض وإنقاذهم.

وقال الصالح في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض وفتح ممرات آمنة للوصول إلى العالقين تحت الركام، في ظل معلومات أولية تشير إلى احتمال وجود عائلات تحت الأنقاض.

وأشار الصالح إلى توجيه فرق تقنية متخصصة إلى موقع الحادث، إضافة إلى فرق البحث والإنقاذ المدعومة بكلاب البحث، كما جرى إرسال آليات ثقيلة لدعم عمليات رفع الأنقاض وتسريع الوصول إلى العالقين، بالتوازي مع إخلاء الأبنية المجاورة للبناء المنهار حفاظاً على سلامة المدنيين.

وكان بناء سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الأشرفية بمدينة حلب انهار في وقت سابق اليوم، بينما باشرت فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وسط استمرار الجهود للوصول إلى أي عالقين محتملين تحت الأنقاض.