انطلاق مهرجان طرطوس الكبير بمشاركة واسعة وعروض تسويقية تدعم الموسم السياحي

طرطوس-سانا



انطلقت فعاليات مهرجان طرطوس الكبير في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري، اليوم الجمعة، برعاية محافظة طرطوس ومجلس المدينة، وبمشاركة 66 شركة وطنية متنوعة، وذلك في إطار دعم الموسم السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية.



وأكد ممثل إدارة منطقة طرطوس محمود الشامي، في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يشكل محطة مهمة لدعم الموسم السياحي لصيف 2026، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير حسومات على المنتجات، إلى جانب المشاركة الواسعة للتجار والشركات الوطنية.

من جانبه، أوضح صاحب شركة آبل ديزاين للدعاية والإعلان والتسويق المنظمة للمهرجان محمد شالاتي، أن المهرجان يستمر لمدة 14 يوماً، ويضم شركات كبرى متخصصة في المنظفات والألبسة والمواد الغذائية ومختلف المستلزمات الأسرية، حيث تقدم منتجاتها بأسعار الجملة مع عروض وحسومات مميزة.



وأضاف شالاتي: إن المهرجان يشهد يومياً مفاجآت وهدايا ومسابقات للزوار، مشيراً إلى أن الأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 20 و50 بالمئة، ما يتيح للعائلات فرصة التسوق بأسعار منافسة.



بدوره، أوضح مدير إحدى الشركات التجارية المشاركة محمد الخطيب أن المهرجان يمثل فرصة للتعريف بمنتجات الشركات وخدماتها وبناء جسور التواصل المباشر مع الزوار، بما يعزز فرص التسويق وتوسيع قاعدة العملاء، إلى جانب تقديم عروض وحسومات متنوعة.



من جهتها، أشارت مديرة التسويق في إحدى شركات الأغذية ريان صباغ إلى أهمية المشاركة في المهرجان للتواصل المباشر مع المستهلكين وعرض مختلف احتياجات الأسرة، مع تقديم حسومات تصل إلى 20 بالمئة على عدد من المنتجات.



وأعرب كل من صونيا حسين وفاطمة، وهما من زوار المهرجان، عن ارتياحهما لتنوع المنتجات المعروضة، مؤكدتين أن المهرجان يوفر مختلف احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، وداعيتين الجميع إلى زيارته والاستفادة من العروض.



ويستمر المهرجان حتى 30 تموز الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة السادسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.