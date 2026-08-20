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Reading: انطلاق قافلة عودة طوعية تضم 184 عائلة من مخيمات إدلب عائدة إلى ريفها الجنوبي
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انطلاق قافلة عودة طوعية تضم 184 عائلة من مخيمات إدلب عائدة إلى ريفها الجنوبي

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