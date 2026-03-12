تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام

IMG 20260312 131709 تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام

دير الزور-سانا

أطلق مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع مؤسسة المياه مشروع استبدال قساطل الصرف الصحي المتهالكة في حي الجبيلة بمدينة دير الزور، بالتنسيق مع منظمة أوكسفام البريطانية، بهدف حل الاختناقات وتحسين عمل الشبكة في عدة مناطق بالمحافظة حسب الأولوية.

IMG 20260312 131927 تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام

وأوضح مدير شعبة الصرف الصحي بمؤسسة مياه دير الزور أحمد الدندل في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع الحالي عبارة عن عقد إطاري بتمويل من منظمة أوكسفام، ويتضمن استبدال الخط الممتد من جامع الإخلاص حتى مدرسة البعاجين، إضافة إلى قساطل الصرف الصحي الخارجة من الأبنية إلى المجرور الرئيسي، مع تنفيذ كل الأعمال البيتونية، مؤكداً أن الأعمال الحالية تأتي استكمالاً للمشاريع السابقة، بما يضمن تشغيل شبكة الصرف الصحي بالشكل الأمثل وتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى منازلهم في الأحياء المتضررة.

وأشار الدندل إلى تحديد عدة مناطق مهمة وحيوية ضمن المشروع، ومنها خط رئيسي في شارع مدرسة حسان العطرة بحي القصور، إضافة إلى الانتهاء من أعمال في عدة شوارع فرعية على الخط المقابل لمدرسة فيصل في حي الجبيلة.

IMG 20260312 131501 تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام

يذكر أن ملف الصرف الصحي انتقل مع مطلع 2026 من مجلس المدينة إلى مؤسسة المياه، ويجري العمل بالتنسيق بينهما في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع منها في شارع التكايا بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وأخرى بتمويل من أوكسفام.

وتعمل منظمة “أوكسفام” البريطانية في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع جهات محلية، على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها عدة محافظات منها ريف دمشق ودير الزور.

IMG 20260312 132031 تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام
وزير الدفاع يستقبل العقيد أندري بدرودينوف الملحق لشؤون الدفاع في سفارة روسيا الاتحادية
السورية للمخابز تبدأ تقييماً ميدانياً لإعادة تشغيل المخابز في المناطق المحررة حديثاً
قائد الأمن الداخلي في حلب يلتقي وجهاء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد
اختتام فعاليات معرض Med Expo 2025 ومؤتمر Dentex العلمي في طرطوس
الوزير هيكل يعلن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة بديلة لـ MTN  في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك