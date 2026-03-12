تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دير الزور بالتعاون مع منظمة أوكسفام

دير الزور-سانا

أطلق مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع مؤسسة المياه مشروع استبدال قساطل الصرف الصحي المتهالكة في حي الجبيلة بمدينة دير الزور، بالتنسيق مع منظمة أوكسفام البريطانية، بهدف حل الاختناقات وتحسين عمل الشبكة في عدة مناطق بالمحافظة حسب الأولوية.

وأوضح مدير شعبة الصرف الصحي بمؤسسة مياه دير الزور أحمد الدندل في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع الحالي عبارة عن عقد إطاري بتمويل من منظمة أوكسفام، ويتضمن استبدال الخط الممتد من جامع الإخلاص حتى مدرسة البعاجين، إضافة إلى قساطل الصرف الصحي الخارجة من الأبنية إلى المجرور الرئيسي، مع تنفيذ كل الأعمال البيتونية، مؤكداً أن الأعمال الحالية تأتي استكمالاً للمشاريع السابقة، بما يضمن تشغيل شبكة الصرف الصحي بالشكل الأمثل وتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى منازلهم في الأحياء المتضررة.

وأشار الدندل إلى تحديد عدة مناطق مهمة وحيوية ضمن المشروع، ومنها خط رئيسي في شارع مدرسة حسان العطرة بحي القصور، إضافة إلى الانتهاء من أعمال في عدة شوارع فرعية على الخط المقابل لمدرسة فيصل في حي الجبيلة.

يذكر أن ملف الصرف الصحي انتقل مع مطلع 2026 من مجلس المدينة إلى مؤسسة المياه، ويجري العمل بالتنسيق بينهما في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع منها في شارع التكايا بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وأخرى بتمويل من أوكسفام.

وتعمل منظمة “أوكسفام” البريطانية في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع جهات محلية، على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها عدة محافظات منها ريف دمشق ودير الزور.