مدير مؤسسة التأمين والمعاشات يستلم مبنى المؤسسة في المالكية بريف ‏الحسكة تمهيداً لإعادة تأهيله

الحسكة-سانا
استلم المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور الزعبي خلال زيارة إلى مدينة المالكية بريف الحسكة اليوم الخميس، مبنى المؤسسة في المدينة، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والصيانة وإعادة تأهيله.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام، أن استلام المبنى جرى خلال اجتماع عقده مدير عام المؤسسة ومدير فرع المؤسسة في الحسكة حسين العبوش، مع رئيس بلدية المالكية ماهر عمر ومدير فرع المؤسسة العامة للبريد في المالكية خالد حسين مجدل، بحضور عدد من العاملين.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة تفعيل المؤسسة واستكمال إجراءات دمجها، بما يضمن استئناف خدماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وكان مدير عام المؤسسة بحث أمس مع عضوي اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي بدمج المؤسسات والنقابات، عدنان درويش وعماد الحسين، إعادة تفعيل فرع المؤسسة في المحافظة ومتابعة استكمال إجراءات الدمج، ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار خطوات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، واستكمالاً لإجراءات دمج المؤسسات.
وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الماضي الاتفاق مع ”قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.