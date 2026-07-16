مدير مؤسسة التأمين والمعاشات يستلم مبنى المؤسسة في المالكية بريف ‏الحسكة تمهيداً لإعادة تأهيله

الحسكة-سانا‏

‏استلم المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور الزعبي خلال ‏زيارة إلى مدينة المالكية بريف الحسكة اليوم الخميس، مبنى المؤسسة في ‏المدينة، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والصيانة وإعادة تأهيله.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام، أن استلام المبنى جرى ‏خلال اجتماع عقده مدير عام المؤسسة ومدير فرع المؤسسة في الحسكة ‏حسين العبوش، مع رئيس بلدية المالكية ماهر عمر ومدير فرع المؤسسة ‏العامة للبريد في المالكية خالد حسين مجدل، بحضور عدد من العاملين.‏

‏وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة تفعيل ‏المؤسسة واستكمال إجراءات دمجها، بما يضمن استئناف خدماتها وتحسين ‏مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.‏

وكان مدير عام المؤسسة بحث أمس مع عضوي اللجنة المكلفة من الفريق ‏الرئاسي بدمج المؤسسات والنقابات، عدنان درويش وعماد الحسين، إعادة ‏تفعيل فرع المؤسسة في المحافظة ومتابعة استكمال إجراءات الدمج، ضمن ‏خطة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار خطوات تنفيذ اتفاق ‌‏29 كانون الثاني، واستكمالاً لإجراءات دمج المؤسسات.‏

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وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون ‏الثاني الماضي ‏الاتفاق مع ‌‏”قسد” على وقف إطلاق ‏النار، وبدء عملية دمج ‏متسلسلة للقوات العسكرية ‌‏والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات ‏الأمن إلى ‏مركز مدينتي الحسكة ‏والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع ‌‏المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر ‏والمنافذ‎.‎