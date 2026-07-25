انطلاق بطولة إدلب للمصارعة الرومانية والحرة لانتقاء منتخب المحافظة

إدلب-سانا

انطلقت في مدينة إدلب، اليوم الجمعة، منافسات بطولة المحافظة للمصارعة الرومانية والحرة، التي نظمتها مديرية الرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة الفنية للمصارعة، بهدف انتقاء لاعبي منتخب المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة، وذلك في صالة المصارعة بمبنى المديرية.

وشهدت البطولة أجواء تنافسية قوية بمشاركة أندية أمية، أريحا، النور من دركوش، العمال، والرياضة والشباب، بنحو خمسين موهبة واعدة من مختلف الفئات الوزنية.

وأكد علاء عنداني رئيس اللجنة الفنية للمصارعة في المحافظة في تصريح لمراسل سانا، أن البطولة شكّلت محطة أساسية لفرز اللاعبين المميزين وتشكيل منتخب قادر على تمثيل إدلب بالشكل اللائق في الاستحقاقات القادمة، مبيناً أن البطولة كانت جيدة المستوى وهي الأولى بعد التحرير لهذه الفئة، لافتاً إلى العمل على إعادة تفعيل اللعبة وتوفير بيئة تنافسية للاعبين بعد سنوات من التوقف.

بدوره، أشار فادي ريحاني المدرب السابق بنادي الرياضة والشباب إلى أهمية هذه البطولات في صقل المهارات واكتشاف المواهب الجديدة، لافتاً إلى وجود خامات جيدة تبشر بمستقبل واعد لهذه الرياضة، مشيراً إلى تحديات تواجه اللعبة في المحافظة منها عدم توفر اللباس الخاص وغياب المساعدات التدريبية، مثمناً جهود المدربين في تطوير الأداء الفني للاعبين.

من جانبه، أعرب رضوان عفارة مدرب المصارعة الرومانية وحكم، عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الجمهورية المزمع إقامتها في محافظة حلب، بوجود خامات قدمت مستوى جيداً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية لضمان نزاهة النتائج واختيار الأفضل لتمثيل المحافظة.

وعبّر عدد من اللاعبين المشاركين عن سعادتهم بعودة أجواء المنافسة الإيجابية بعد سنوات من الغياب، حيث رأى اللاعب معتصم بالله جطل أن البطولة فرصة لإثبات الذات والوصول إلى المنتخب وسط منافسة قوية، فيما أكد علاء جطل طموحه بتحقيق نتائج جيدة ورفع اسم إدلب في بطولة الجمهورية بعد اختياره ضمن منتخب المحافظة، بينما أشار اللاعب محمد ريحاني من نادي الرياضة والشباب إلى وجود مواهب تستحق الدعم والمتابعة، معرباً عن طموحه بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية ثم المشاركة في بطولات دولية.

وتأتي البطولة ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب في إدلب، لإعادة إحياء النشاطات الرياضية، ودعم الألعاب الفردية، وبناء قاعدة رياضية متينة تسهم في عودة إدلب إلى خارطة البطولات السورية.