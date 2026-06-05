إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



أعلنت محافظة ريف دمشق إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل، اعتباراً من يوم الأحد القادم.



وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الأهالي، وتسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع الخدمات المقدمة للمراجعين.



يذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق في الـ 14 من كانون الأول الماضي.



وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني، والعدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.



