إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق

photo 2026 06 05 15 42 22 إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت محافظة ريف دمشق إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل، اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الأهالي، وتسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع الخدمات المقدمة للمراجعين.

يذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق في الـ 14 من كانون الأول الماضي.

وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني، والعدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.

photo 2026 06 05 12 42 50 إطلاق خدمة عقود الإيجار ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق


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