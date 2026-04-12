انخفاض درجات الحرارة وأمطار في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأحد للانخفاض، وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 3–5 درجات، نتيجة تأثر سوريا بمنخفض يستمر حتى فجر يوم غد الإثنين.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجزيرة والبادية، بينما تبقى فرصة الهطولات ضعيفة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام، وخاصة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والجزيرة والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، يصبح خفيفاً ليلاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشـــق8/20
ريف دمشق(القلمون)2/15
القنيــطرة6/15
درعــــا9/19
السـويـداء4/14
حمـــص9/18
حمــــاة11/19
الـلاذقـيـة16/20
طـرطـوس16/21
حــلـب8/17
إدلــــب8/17
دير الزور11/22
الرقة9/20
الحسكة9/20
