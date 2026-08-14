مسابقة “تحدي الثلاثين” في إدلب تختتم فعالياتها بتتويج عبد الكريم طلاع وسط حضور جماهيري

إدلب-سانا

اختُتمت مساء اليوم الخميس، على مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب المباراة النهائية من مسابقة “تحدي الـ 30 ثانية”، التي نظمتها مديرية الرياضة والشباب في إدلب بالتعاون مع منظمة “بنفسج”، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية وتنافسية.

وشهدت المنافسة النهائية أجواء مليئة بروح التحدي بين المتسابقين، مع تفاعل وتشجيع كبير من الجمهور، انتهت بتتويج اللاعب عبد الكريم طلاع بطلاً للمسابقة على مستوى المحافظة، بعد تفوقه في المراحل النهائية.

وأوضح مدير الرياضة والشباب في المحافظة حسام الترك لمراسل سانا، أن المسابقة تقام للمرة الأولى في سوريا، والهدف منها صقل خبرات الشباب في مجال الثقافة الرياضية، وتعزيز النشاط الرياضي المجتمعي، وتنمية روح المنافسة الإيجابية بين الشباب، كون الرياضة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد دعم المديرية لأي خطوة أو فعالية تقوم بها جهة أو منظمة تعنى بالشباب إيماناً بدورهم في بناء سوريا الجديدة، لافتاً إلى وجود كوادر ومواهب متميزة قادرة على المنافسة في المحافل الإقليمية وحتى الدولية.

وأشار مسؤول الأنشطة بنادي الشباب في بنفسج ومعد برنامج تحدي الـ 30 في إدلب بلال حصر في تصريح مماثل، إلى أن البرنامج قائم على فكرة التحديات السريعة التي تختبر اللياقة والسرعة والتركيز خلال 30 ثانية، وقد شهدت المسابقة إقبالاً واسعاً منذ انطلاقتها وصولاً إلى النهائي اليوم.

وبيّن أن المسابقة تأتي ضمن سلسلة فعاليات رياضية سيتم توسيعها بالتعاون مع المنظمات الشريكة، لتشمل مختلف المحافظات السورية، والمحطة الثانية بعد إدلب ستكون في طرطوس.

وأشار حصر إلى أن “تحدي الثلاثين” شملت تمارين وفعاليات رياضية متنوعة نفذتها الأندية المشاركة، وركزت على كرة القدم بشكل خاص، وهي مسابقة مقتبسة من تحدي الثلاثين على وسائل التواصل، تم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الرياضة بالمحافظة بمشاركة 16 نادياً، وهي مقسمة على أدوار وصولاً للدور النهائي.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي في إطار دعم الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع، وأن هناك خطة مستقبلية لتكون المسابقة على مستوى سوريا.

من جانبه عبر مدرب قواعد بنادي أمية وبطل مسابقة تحدي الـ 30 في محافظة إدلب عبد الكريم طلاع عن سعادته بهذا التتويج، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وممتعة، والحضور الجماهيري أعطى دافعاً كبيراً للمشاركين.

واعتبر أن متابعته لكرة القدم منذ نحو 28 عاماً بمختلف مسابقاتها أعطاه مخزوناً كبيراً من المعلومات الرياضية، وأنه استعد للمسابقة بشكل جيد، ووجه الشكر للقائمين عليها.

وفي ختام الفعالية جرى تكريم الفائز واللاعبين المشاركين والقائمين على تنظيم البطولة تقديراً لجهودهم في إنجاح المسابقة.

وتأتي مسابقة “تحدي الثلاثين” ضمن الأنشطة الرياضية المجتمعية التي تنفذها مديرية الرياضة والشباب في إدلب بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واستثمار أوقاتهم بأنشطة ترفيهية هادفة، في ظل عودة النشاط الثقافي والرياضي إلى المراكز الثقافية والملاعب في المحافظة بعد سنوات من التوقف.

