الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

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تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات ‏مئوية في أغلب المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون صيفياً ‏حاراً نسبياً، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم ‏جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ‏وأجزاء من المنطقة الشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق ‏الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة ‏الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون ‏غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة ‏تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏