الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

IMG 6716 الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات ‏مئوية في أغلب المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون صيفياً ‏حاراً نسبياً، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم ‏جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ‏وأجزاء من المنطقة الشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق ‏الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة ‏الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون ‏غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة ‏تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق19/38‏
ريف دمشق-القلمون15/33‏
القنيطرة18/30‏
درعا19/36‏
السويداء17/30‏
حمص21/33‏
حماة24/36‏
اللاذقية24/32‏
طرطوس24/32‏
حلب23/38‏
إدلب23/32‏
دير الزور28/44‏
الرقة26/42‏
الحسكة28/43‏
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