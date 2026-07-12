الأجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون صيفياً حاراً نسبياً، وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/38
|ريف دمشق-القلمون
|15/33
|القنيطرة
|18/30
|درعا
|19/36
|السويداء
|17/30
|حمص
|21/33
|حماة
|24/36
|اللاذقية
|24/32
|طرطوس
|24/32
|حلب
|23/38
|إدلب
|23/32
|دير الزور
|28/44
|الرقة
|26/42
|الحسكة
|28/43