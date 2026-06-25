مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة الكويتية ‏

حلب-سانا‏

استقبل مطار حلب الدولي اليوم الخميس، أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية ‌‏القادمة من مطار الكويت الدولي وعلى متنها 120 راكباً، إيذاناً ببدء تشغيل خط جوي ‌‏منتظم يربط المدينة بوجهاتها الإقليمية.‏

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري ‏مصطفى خير الله لـ سانا أن استقبال الرحلة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها ‏الهيئة لتوسيع شبكة النقل الجوي من وإلى مدينة حلب، واستقطاب المزيد من شركات ‏الطيران العربية والدولية، بما يعزز الربط الجوي ويوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين.‏

بدوره بيّن مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد ‏أن هبوط هذه الرحلة ‏يمثل خطوة متقدمة تسعى من خلالها إدارة المطار إلى توسعة ‏شبكة الرحلات الجوية ‏الدولية، مشيراً إلى اعتماد رحلتين أسبوعياً لطيران الجزيرة نحو ‏مطار حلب في المرحلة ‏الحالية، على أن يرتفع العدد بدءاً من الـ 21 من تموز القادم ‏ليصل إلى ثلاث رحلات ‏أسبوعية تلبي حجم الطلب المتزايد.‏

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي ومسؤول قطاع المطار في محافظة حلب المهندس ‌‏يوسف الشبلي أن استئناف الرحلات المباشرة مع شركة طيران الجزيرة يعكس بوضوح ‌‏عودة حلب التدريجية إلى مكانتها الطبيعية والاقتصادية الرائدة، لافتاً إلى أن هذا الخط ‌‏يعزز الربط الإقليمي للمحافظة ويحمل بعداً إنسانياً مهماً يتمثل في لمّ شمل العائلات ‌‏السورية وتسهيل عودتهم ووصولهم إلى وطنهم وتبسيط مسافات السفر عليهم.‏

بدوره بيّن الوكيل العام لمبيعات طيران الجزيرة في سوريا الدكتور فداء خليل أن اختيار ‌‏حلب يرتكز على قيمتها وأهميتها الكبيرة، مشيراً إلى أن تشغيل خط حلب برحلتين أسبوعياً ‌‏يتبع النجاحات التي تحققت في مطار دمشق الدولي، ومؤكداً أن الخطط التوسعية ‏مستمرة، ‏حيث ستتم إضافة محطة دير الزور في الـ 25 من الشهر المقبل لتصبح الشبكة ‏متكاملة ‏بين دمشق وحلب، ودير الزور، مع السعي لزيادة عدد الرحلات مستقبلاً.‏

تسهيلات مرنة وحفاوة في الاستقبال

وأعرب عدد من المواطنين القادمين على متن الرحلة عن ارتياحهم الكبير لافتتاح هذا ‌‏الخط المباشر وحفاوة الاستقبال الميداني، حيث أشار يمان سبسبي إلى أن إطلاق هذه ‌‏الرحلات يختصر الكثير من مشقة السفر الطويل للحلبيين المغتربين بعد سنوات من ‌‏الغياب، مشيداً بالمرونة العالية والتسهيلات الإدارية التي قدمتها الكوادر العاملة في المطار ‌‏لتبسيط إجراءات الدخول.‏

من جانبه أكد الدكتور شادي الملقي القادم على متن الرحلة ذاتها، أن الرحلة اتسمت ‌‏بالانسيابية والسلامة في كل مراحلها وصولاً إلى الهبوط الآمن في مطار حلب الدولي، ‌‏منوهاً بالجهود التنظيمية والفنية المبذولة في المطار والخدمات المتميزة التي تعكس الصورة ‌‏الحضارية للمحافظة وتسهم في تيسير عودة الكفاءات المغتربة إلى أرض الوطن.‏

ويندرج تشغيل هذا الخط في إطار خطة وزارة النقل لتنشيط الحركة الجوية عبر تفعيل ‌‏الشراكات مع شركات الطيران العربية والإقليمية، بما يضمن ربط المطارات المحلية ‌‏بمحطات حيوية تدعم حركة التبادل التجاري وتوفر خيارات سفر ميسرة للمواطنين ‌‏والمغتربين. ‏