‏«مختبر الحلول الخضراء» يناقش تحويل الأفكار الشبابية إلى مشاريع مستدامة في ‏طرطوس

طرطوس-سانا‏

أُقيمت في محافظة طرطوس، اليوم الثلاثاء، فعالية «مختبر الحلول الخضراء»، التي ‏نظمتها منظمة «ستارت أب سوريا» ومؤسسة «ريكو» الشبابية، بدعم من مؤسسة ‏الآغا خان، وبمشاركة نحو 50 شاباً وشابة، فندق رويال إن.‏

وتهدف الفعالية إلى ابتكار حلول ريادية للتحديات البيئية وتحويلها إلى مشاريع قابلة ‏للتطبيق والاستدامة عبر تعريف المشاركين بمفهوم ريادة الأعمال الخضراء، ‏وتشجيعهم على النظر إلى المشكلات البيئية بوصفها فرصاً للابتكار وإطلاق مشاريع ‏تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.

ريادة الأعمال في خدمة البيئة

وأوضح منسق الفعالية جورج نصر في تصريح لـ سانا أن المختبر يهدف إلى تمكين ‏الشباب من ابتكار حلول ريادية للتحديات البيئية، ولا سيما تلوث الشواطئ وشح المياه ‏والتصحر وإدارة النفايات، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.‏

وأشار نصر إلى العمل على متابعة الأفكار الواعدة بالتدريب والدعم، بهدف تطوير ‏ودعم أربعة مشاريع على الأقل خلال المرحلة المقبلة.‏

من جهتها، أكدت يسرا دهمان من برنامج العمل والمؤسسات في مؤسسة الآغا خان ‏بسوريا، في تصريح مماثل أهمية دعم ريادة الأعمال لتمكين الشباب والمساهمة في ‏التعافي الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى ضرورة ربط هذا التعافي بالحفاظ على ‏الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية.‏

وأوضحت دهمان أن اختيار طرطوس جاء لما تتمتع به من موارد طبيعية وطاقات ‏شبابية واعدة، لافتة إلى أهمية دعم أصحاب الأفكار في تطوير مشاريع خضراء ‏وتأمين التمويل اللازم لها، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية.‏

مبادرات مجتمعية وشراكات بيئية

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة ‏سهاد علي أهمية تبادل الخبرات وتطوير المبادرات البيئية وتحويلها إلى مشاريع ‏تنموية، مستعرضة تجربة الجمعية في التشجير وإعادة التدوير وتمكين المرأة.‏

وأعربت علي عن أملها في أن تفضي الفعالية إلى بناء شراكات بين المشاركين لتنفيذ ‏مشروع بيئي مشترك قابل للتعميم، داعية إلى تعزيز دعم الجهات الرسمية والفاعلة ‏للمبادرات البيئية.‏

أفكار لإعادة التدوير وترشيد الطاقة

وعلى صعيد المشاريع المطروحة، عرض المهندس همام عنتر فكرة إعادة تدوير ‏النفايات البلاستيكية ودمجها بمواد الراتنج لإنتاج منتجات وأثاث، بما يحد من التلوث ‏البيئي، مشيراً إلى أن تطويرها يتطلب دراسة جدوى اقتصادية وفنية لتقييم تكاليف ‏الإنتاج وفرص التسويق.‏

من جانبها، أشارت الدكتورة ريم طعمة من جامعة طرطوس أنها طرحت أفكاراً تجمع ‏بين الحلول البيئية والجدوى الاقتصادية، منها استثمار أسطح المباني في الزراعة، ‏وتطوير مواد عازلة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وإمكانية اعتمادها ضمن كود ‏البناء السوري.‏

وأوضح المشارك يوسف إسماعيل، الذي يعمل على تأسيس مشروع ريادي، أن ‏مشاركته تهدف إلى ابتكار بدائل صديقة للبيئة لأكياس النايلون، مشيداً بتفاعل ‏المشاركين واهتمامهم بابتكار حلول تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.‏

وأكد إسماعيل أهمية المشاريع الخضراء في مواجهة التحديات البيئية التي خلفتها ‏سنوات الحرب، مبيناً أنها تسهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع، فضلاً عن توفير ‏فرص ومصادر دخل لأصحابها.‏

وتأتي فعالية «مختبر الحلول الخضراء» في إطار تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ‏البيئية، وتشجيع الشباب على تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية تسهم في معالجة ‏التحديات البيئية ودعم التنمية المحلية والتعافي الاقتصادي المستدام، وذلك بالتزامن مع ‏فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الهادفة إلى تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم ‏في النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع الناشئة.‏