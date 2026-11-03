‏«مختبر الحلول الخضراء» يناقش تحويل الأفكار الشبابية إلى مشاريع مستدامة في ‏طرطوس

طرطوس-سانا
أُقيمت في محافظة طرطوس، اليوم الثلاثاء، فعالية «مختبر الحلول الخضراء»، التي نظمتها منظمة «ستارت أب سوريا» ومؤسسة «ريكو» الشبابية، بدعم من مؤسسة الآغا خان، وبمشاركة نحو 50 شاباً وشابة، فندق رويال إن.
وتهدف الفعالية إلى ابتكار حلول ريادية للتحديات البيئية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستدامة عبر تعريف المشاركين بمفهوم ريادة الأعمال الخضراء، وتشجيعهم على النظر إلى المشكلات البيئية بوصفها فرصاً للابتكار وإطلاق مشاريع تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
ريادة الأعمال في خدمة البيئة
وأوضح منسق الفعالية جورج نصر في تصريح لـ سانا أن المختبر يهدف إلى تمكين الشباب من ابتكار حلول ريادية للتحديات البيئية، ولا سيما تلوث الشواطئ وشح المياه والتصحر وإدارة النفايات، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.
وأشار نصر إلى العمل على متابعة الأفكار الواعدة بالتدريب والدعم، بهدف تطوير ودعم أربعة مشاريع على الأقل خلال المرحلة المقبلة.
من جهتها، أكدت يسرا دهمان من برنامج العمل والمؤسسات في مؤسسة الآغا خان بسوريا، في تصريح مماثل أهمية دعم ريادة الأعمال لتمكين الشباب والمساهمة في التعافي الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى ضرورة ربط هذا التعافي بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية.
وأوضحت دهمان أن اختيار طرطوس جاء لما تتمتع به من موارد طبيعية وطاقات شبابية واعدة، لافتة إلى أهمية دعم أصحاب الأفكار في تطوير مشاريع خضراء وتأمين التمويل اللازم لها، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية.
مبادرات مجتمعية وشراكات بيئية
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة سهاد علي أهمية تبادل الخبرات وتطوير المبادرات البيئية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، مستعرضة تجربة الجمعية في التشجير وإعادة التدوير وتمكين المرأة.
وأعربت علي عن أملها في أن تفضي الفعالية إلى بناء شراكات بين المشاركين لتنفيذ مشروع بيئي مشترك قابل للتعميم، داعية إلى تعزيز دعم الجهات الرسمية والفاعلة للمبادرات البيئية.
أفكار لإعادة التدوير وترشيد الطاقة
وعلى صعيد المشاريع المطروحة، عرض المهندس همام عنتر فكرة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية ودمجها بمواد الراتنج لإنتاج منتجات وأثاث، بما يحد من التلوث البيئي، مشيراً إلى أن تطويرها يتطلب دراسة جدوى اقتصادية وفنية لتقييم تكاليف الإنتاج وفرص التسويق.
من جانبها، أشارت الدكتورة ريم طعمة من جامعة طرطوس أنها طرحت أفكاراً تجمع بين الحلول البيئية والجدوى الاقتصادية، منها استثمار أسطح المباني في الزراعة، وتطوير مواد عازلة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وإمكانية اعتمادها ضمن كود البناء السوري.
وأوضح المشارك يوسف إسماعيل، الذي يعمل على تأسيس مشروع ريادي، أن مشاركته تهدف إلى ابتكار بدائل صديقة للبيئة لأكياس النايلون، مشيداً بتفاعل المشاركين واهتمامهم بابتكار حلول تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.
وأكد إسماعيل أهمية المشاريع الخضراء في مواجهة التحديات البيئية التي خلفتها سنوات الحرب، مبيناً أنها تسهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع، فضلاً عن توفير فرص ومصادر دخل لأصحابها.
وتأتي فعالية «مختبر الحلول الخضراء» في إطار تعزيز الابتكار وريادة الأعمال البيئية، وتشجيع الشباب على تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية تسهم في معالجة التحديات البيئية ودعم التنمية المحلية والتعافي الاقتصادي المستدام، وذلك بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الهادفة إلى تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع الناشئة.