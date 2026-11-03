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Reading: “الزراعة العضوية ودورها في تحسين جودة الإنتاج” ندوة علمية على هامش مهرجان الزيتون بإدلب
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“الزراعة العضوية ودورها في تحسين جودة الإنتاج” ندوة علمية على هامش مهرجان الزيتون بإدلب

إنارة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين بمدينة اللاذقية
مدرج بصرى الشام من الجو.. أجواء الأمل في “أبشري حوران”
بدء حملة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي
تنفيذ أعمال تعزيل وصيانة استباقية لمجاري السد في مدينة بصرى الشام لتلافي الفيضانات
متطوعون يوزعون الماء والتمر على الصائمين في ساحة العاصي بحماة
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