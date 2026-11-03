بعد انقطاع 14 عاماً.. بريد الرقة يعيد خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم

الرقة-سانا

أعادت مديرية بريد الرقة اليوم الثلاثاء، تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية إلى منازلهم، بعد توقف دام 14 عاماً، بهدف تخفيف أعباء التنقل والانتظار ولا سيما عن كبار السن والمرضى وغير القادرين على الوصول إلى المراكز البريدية.

وأوضح مدير بريد محافظة الرقة أحمد هلال في تصريح لـ سانا، أن الخدمة بدأت كمرحلة تجريبية في مدينة الرقة، على أن يجري توسيع نطاقها تدريجياً لتشمل القرى والمناطق المحيطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم. وأعرب عدد من المستفيدين عن ارتياحهم لإعادة الخدمة، لما توفره من وقت وجهد ونفقات مواصلات، حيث أكد المتقاعد عمر محمد إبراهيم أنها وفرت عليه عناء التنقل والانتظار.



بدوره، أوضح المتقاعد حسين الصغير أنها خففت معاناة من كانوا يضطرون للسفر إلى حماة أو دمشق لقبض رواتبهم أو يواجهون صعوبات بسبب بعد المراكز والازدحام.



وطالب الصغير الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية بإيجاد آلية محلية بديلة لإجراءات إثبات الحياة التي يضطر بعض المتقاعدين للسفر إلى دمشق أو حماة لإنجازها رغم ما يترتب على ذلك من أعباء مادية وجسدية.

