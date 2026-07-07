الوزير خطاب: زيارة ماكرون تشكل محطة تاريخية..‏ وتفجير دمشق ‏محاولة لاستهداف مسار التنمية

دمشق-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون ‏إلى دمشق تشكل محطة تاريخية في مسار الانفتاح والتعاون، ورسالة ‌‏واضحة بأن سوريا ماضية نحو مرحلة جديدة.‏

وقال الوزير خطاب في منشور على منصة (‏x‏)‌‎ ‎اليوم الثلاثاء: نعمل بكل جدّ ‏وإصرار على تسريع مسار تطوير سوريا ‏وتعزيز أمنها، وإعادتها إلى ‏مكانتها التي تستحقها بين الدول، وبناء مستقبل ‏يليق بشعبها.‏

وفيما يتعلق بالتفجير الذي وقع في وقت سابق اليوم بدمشق، أوضح الوزير ‏خطاب أن الأعمال التخريبية التي استهدفت المدنيين ‏وقوى الأمن هدفت إلى ‏التأثير على زيارة الرئيس الفرنسي، مشيراً إلى أن التفجير يؤكد حجم ‏المسؤوليات ‏الملقاة على عاتق الدولة في حماية أمنها واستقرارها، والتصدي ‏لكل ما ‏يستهدف مسار التنمية وبناء الدولة. ‏

وشدّد الوزير على أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجبها في حماية ‏المواطنين، ‏وتعزيز الأمن، وملاحقة كل من يقف خلف هذه الأعمال ‏الإرهابية.‏

وفي وقت سابق اليوم وقع انفجاران قرب وزارة السياحة في العاصمة ‌‏دمشق، ما أدى إلى وفاة شخص، وإصابة 31 آخرين، وفق ما أعلنت مديرية ‌‏صحة دمشق.‏