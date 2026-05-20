تحصين 44 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد الكتيل بحمص

حمص-سانا

أنهت دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة حمص اليوم الأربعاء، حملة التحصين الوقائي ضد مرض الجلد الكتيل لدى الأبقار، والتي استمرت عشرة أيام.

واستهدفت الحملة 44 ألف رأس من الأبقار في مختلف مناطق المحافظة، كما تضمنت تقديم إرشادات توعوية للمربين حول إجراءات مكافحة العوامل التي تسبب المرض.

وأوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور عبد المالك المصري في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة انطلقت في العاشر من الشهر الحالي، وتهدف إلى الوقاية من مرض الجلد الكتيل، الذي يصيب قطعان الأبقار، وأشار المصري إلى أن اللقاح المستخدم في الحملة هو لقاح “جوفاك” الأردني، الموثوق والفعال الذي يمنح مناعة ضد المرض لمدة سنة كاملة.

وأضاف المصري: إن فرق دائرة الصحة الحيوانية تقوم بتزويد المربين بالإرشادات الضرورية لمكافحة العامل المسبب للمرض، المتمثل بالحشرات الماصة للدم مثل القراد والبعوض، ما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مصدر العدوى، مؤكداً أن محافظة حمص لم تسجل أي حالات إصابة بالمرض خلال السنتين الماضيتين.

من جهته، أكد عبد العزيز البدوي مربي أبقار في بساتين حمص، أهمية الجولات الميدانية التوعوية للفرق المتخصصة والحملات المستمرة للتحصين الوقائي للأبقار في حماية القطعان، وتحسين الإنتاجية، ولفت إلى ضرورة دعم المربين من خلال تخفيض أسعار الأعلاف

يذكر أن دائرة الصحة والإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بحمص نفذت خلال نيسان الماضي حملة تحصين، شملت 84 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية في كل مناطق المحافظة.