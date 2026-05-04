المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 4 من أيار 2026

دمشق:

1 – ورشة تدريبية بعنوان: “ردم الفجوة بين الأم وابنتها بسن المراهقة”، بإشراف الباحثة الاجتماعية زينب شلهوب، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان: “التطوع بوابة الخبرة العملية”، بإشراف الأستاذة هبة الجبه جي، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المترجم “الشقيقان.. رحلة خيالية”، والمدبلج “العصر الجليدي”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان: “هل شوهت الحرب إنسانيتنا وعواطفنا” يلقيها الأستاذ عدنان البارد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان: “بين العادات والطب- كيف نعيد تشكيل ثقافتنا المجتمعية للعناية بصحة الأسنان”، بإشراف فريق سفراء الابتسامة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان: ‘التربية الوجدانية”، يلقيها الأستاذ يامن حمزة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساءً.

7 – ندوة بعنوان: “ظاهرة التحرش – مفهومه وأضراره وطرق التصدي له”، تقديم الأستاذة حنان الحموي والدكتورة سحر سعيد والمحامية كريمان الباشا، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تدريبية بعنوان: “قواعد اللغة العربية – الصف الرابع والخامس”، بإشراف الأستاذة ريما عطايا، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – العرض الكوميدي “عيد زواج.. على حافة الطلاق”، في مقهى كراكوز وعيواظ بجرمانا، الساعة الـ 8 مساءً.

حمص:

1 – عرض الفيلم السينمائي الأمريكي البريطاني “هامنت”، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – توقيع المجموعة القصصية “نافذة الأمل”، للقاصة هنادي أبو هنود، تدير الجلسة الأنسة رولى غريبه، في دير الآباء اليسوعيين، الساعة الـ 6 مساءً.

إدلب:

1 – ندوة إرشادية تعليمية بعنوان: “فرصتك الأخيرة مع نيرد- التخلص من رهاب الامتحان”، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض مسرحي من فن خيال الظل بعنوان: “حكي حالك”، في مدرج المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

1 – سرد قصصي لأطفال روضة التربية بإشراف مكتبة الأطفال، في قصر الثقافة بصافيتا الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة صحية بعنوان “مرض الجرب أعراضه وطرق الوقاية منه”، تقديم الفريق الطبي لمركز (Med_leif)، بالتعاون مع مبادرة “زيتون”، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ورشة رسم وأشغال يدوية (عالمي الجميل)، تقديم غنوة حسين وميرنا سليمان، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – حفل توقيع رواية “عطر الحياة” للأستاذ قيس مصطفى، قراءة نقدية للأستاذ علام عبد الهادي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

5 – فقرات فنية متنوعة بعنوان: “بحر ودبكة وغنية”، تقدمها فرقة شهرزاد بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

1 – مسابقة للأطفال بعنوان “سفراء الوعي الصغار”، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – معرض الفن التشكيلي لنادي شباب العاديات، في صالة جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان: “استراتيجيات التحضير للامتحان النهائي لطلاب الشهادتين الأساسي والثانوي”، للأستاذ عبد الباسط أحمد منصور، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 10.30 صباحاً.

2 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.