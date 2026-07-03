الموارد المائية بطرطوس تواصل صيانة وتطوير مشاريع الري في سهل عكار

طرطوس-سانا‏

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس، تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مشاريع الري ‏في سهل عكار بريف المحافظة، بهدف رفع كفاءة منظومة الري، وتحسين وصول المياه إلى ‏الأراضي الزراعية، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة.‏

وتستكمل المديرية أعمال الصيانة لمكونات مشروع الآبار الجوفية الداعم لشبكات ري سد ‏الأبرش في سهل عكار، والذي يضم 101 بئر، موزعة على 19 محطة تروي نحو 1600 ‏هكتار ويستفيد منها قرابة 10 آلاف أسرة، حيث وصلت نسبة التنفيذ لنحو 80 بالمئة، وفق القائمين على المشروع.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن ‏سهل عكار يعد من أهم المناطق الزراعية في المحافظة، وتساهم مشاريع الري الحكومية في ‏التوسع بالزراعات التكثيفية وتحسين كمية ونوعية الإنتاج، مشيراً إلى أن المديرية تنفذ أعمال ‏صيانة دورية لمحطات الضخ والآبار وخطوط الري‏ وتعزيل الأقنية والمصارف للحد من ‏الفيضانات، وتقليل الهدر في المياه، وضمان إيصال مياه الري إلى المزارعين بالشكل الأمثل.‏

وأشار محرز الى أن المديرية تتابع تحديث شبكة الري من خلال استبدال الأقنية المكشوفة ‏بأخرى مطمورة، وصيانة أكتاف المصارف، وحفر آبار داعمة في نهايات الشبكات، إلى جانب ‏تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات الضخ والآبار وخطوط الري.‏

بدوره أوضح مدير مشروع الآبار الجوفية المهندس فراس محمد في تصريح مماثل، أن مشروع ‏الآبار الجوفية يشكل داعماً لشبكات ري سد الأبرش ويخدم قرى مجدول البحر والمنية السفلى ‏وسهل يحمور وسهل معيار شاكر والقبيلة والزيادة والمنطار والطيبة وسمريان، مبيناً أن نسبة ‏جاهزية المشروع تبلغ حالياً نحو 80 بالمئة مع استمرار أعمال الصيانة للغواطس واللوحات ‏الكهربائية والمجمعات والأقنية.‏

وأشار محمد إلى أن المضخات الجديدة تتميز باستهلاك أقل للطاقة وكفاءة أعلى في الضخ، ما ‏ينعكس على زيادة كميات المياه المتاحة للري، لافتاً إلى أن استكمال تجهيز 16 بئراً إضافية ‏سيرفع جاهزية المشروع إلى 100 بالمئة، ويسهم في دعم التوسع بالزراعات الحديثة، وتأمين ‏الضاغط المائي اللازم للتحول إلى تقنيات الري الحديث، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويرفع ‏العائد الاقتصادي للمزارعين.‏

بدورهم بين عدد من المزارعين، أن استبدال المضخات وصيانة القنوات أسهما في تحسين ‏وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وتقليص فترات انتظار دور الري، ما انعكس إيجاباً ‏على نمو المحاصيل، وخفّض جزئياً الاعتماد على مياه الآبار الخاصة، الأمر الذي ساعد في تقليل ‏جزء من تكاليف الإنتاج.‏

وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس أجرت أواخر الشهر الماضي، أعمال صيانة على ‏الخط ‏الرئيسي “‏MPL4‌‏”، بما يضمن إيصال مياه الري بكفاءة وانتظام إلى نحو ‌‏400 هكتار من ‏الأراضي الزراعية في قرى الطليعي، وتل وعاوع، وتل ‏الترمس، وأرزونة، وجزء من قرية ‏كفرفو في سهل عكار.‏