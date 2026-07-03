الحرارة حول معدلاتها ورياح مثيرة للغبار في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضها بشكلٍ طفيف، لتصبح حول معدلاتها السنوية في ‏أغلب المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ ‏عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية، مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق ‏تلك المناطق، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

و‏تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 ‏كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق ، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: