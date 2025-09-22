وزارة الإعلام تنظم ورشة عمل في حلب حول مدونة السلوك الإعلامي المهني

حلب- سانا

نظمت وزارة الإعلام اليوم ورشة عمل حول مدوّنة السلوك الإعلامي المهني في سوق الإنتاج في حلب بهدف تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية، وتكريس الخطاب الوطني والحد من الأخبار الزائفة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين.

وأكد مدير الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام عمر حج أحمد في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف من هذه الورشة هو إرساء قواعد مهنية وأخلاقية، تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بخطاب مسؤول ومتوازن.

بدوره، أوضح مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليلة في تصريح مماثل أن الورشة تهدف إلى إعداد مدونة سلوك مهنية للإعلاميين العاملين في سوريا بعد التحرير لضمان الحفاظ على أخلاقيات المهنة وحماية حقوق العاملين فيها.

من جهته، مدير مراسلي قناة حلب اليوم فراس حريتاني أكد على ضرورة اعتماد بنود المدونة كمرجعية رسمية للمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن الأخلاقيات الواردة في المدونة ينبغي أن تُعمم وتُطبق عبر توقيع ميثاق شرف من قبل المؤسسات الإعلامية.

من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة ميثاق شرف الإعلاميين السوريين أكرم الأحمد إلى أن أهمية المدونة تكمن في تكريس حرية الإعلام، وحماية الصحفيين من التبعات المرتبطة بعملهم، معتبراً أن هذه المدونة تسهم في تعزيز السلم الأهلي عبر الحد من خطاب الكراهية والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه الورشة هي السادسة ضمن سلسلة تقوم بها وزارة الإعلام، تستهدف تنظيم وتطوير الخطاب الإعلامي والصحفي، ووضع معايير واضحة للعاملين في المجال الإعلامي، بما يخدم المهنة ويعزز مصداقيتها.

