الادعاء الشخصي بقضية المجرم عاطف نجيب: أحكام الإعدام تنتصر للعدالة وتنصف الضحايا

‏ ‏دمشق-سانا

أكد فريق الادعاء الشخصي في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق رأس ‏النظام البائد بشار الأسد وبقية المجرمين خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية. ‏

وأوضح عضو فريق الادعاء عدنان المسالمة لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الأحكام تؤسس لقضاء مستقل، وتنصف الضحايا، وتداوي ‏جراح ذوي الشهداء، مشيراً إلى أنها تفتح الباب أمام نحو 115 مدعياً شخصياً لاستكمال إجراءات المطالبة بحقوقهم القانونية، ومؤكداً ‏أن الأحكام تمثل المسار القويم لتطبيق العدالة الانتقالية. ‏

بدورها، أكدت عضو فريق الادعاء المحامية مرام أبا زيد، أن هذه الأحكام القاضية بإعدام مجرمي النظام البائد تعزز ثقة الشعب ‏السوري بالمنظومة القضائية الجديدة، وتُشكل خطوة مفصلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية. ‏

وأضافت أبا زيد أن القضاء الجديد أثبت أن دماء السوريين لن تهدر، وأن العدالة الناجزة هي الضمانة الأساسية لحماية المجتمع ‏واستعادة استقراره.‏

من جهتها، أكدت المدعية الشخصية المحامية نهى المصري أن الأحكام الصادرة تشكل اللبنة الأولى والمحطة الأساسية في مسار ‏العدالة الانتقالية الشاملة التي ستطال كل من تلوثت يداه بجرائم بحق الشعب السوري، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي ‏ساندت القضية وسارعت لإحقاق الحق.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد ‏عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين ‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن ‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏