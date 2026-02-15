قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم برفع سواتر ترابية بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لأيام صحة دمشق 2026
أهالي حمص ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية
استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة”، أجواء تنبض بالفرح
نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.
مبادرة “زيارة عائلات الشهداء” تكرّم أسرة النكدلي في حمص وتؤكد استمرار مسيرة الوفاء
