الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 10 من أيلول 2025

دمشق:

1 – حوار مع سيدة الأعمال والناشطة المدنية سهى داية بعنوان “كيف نبدأ مشوارنا المهني”، في غاليري آرت هاوس، من الساعة الـ 2.30 ظهراً لغاية الساعة الـ 5.30 مساءً.

2 –  محاضرة بعنوان “إضاءة على حياة الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري”، أمين مجمع اللغة العربية سابقاً، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

3 – عرض أفلام”متلبس بالسرقة، آخر راجل في العالم، الورود، الشاطر”، في صالة سينما سيتي دمشق من الساعة الـ 12.30 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أمسية شعرية للشاعرة سارة الخطيب في المركز الثقافي بمدينة النبك، الساعة الـ 5.30 مساءً.

حمص:

1 – أمسية شعرية بعنوان “بيوت تتبادل الضوء”، في قاعة المعارض بالمركز الثقافي بمدينة حمص، الساعة  الـ 6 مساءً.

إدلب:

1 – انطلاق فعاليات مهرجان “العالم بعيون الأطفال”، في المركز الثقافة بمدينة إدلب، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – ندوة حوارية تفاعلية للفتيات من عمر 13 حتى 18 عاماً بعنوان “أنت الأمل”، تقدمها الأستاذة مريم بدران في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – أصبوحة أدبية في مقر فرع اتحاد الكتاب بمدينة حلب شارع بارون، الساعة الـ 12 ظهراً.

 3 ـ عرض أفلام” الشاطر، آخر راجل في العالم، ريستارت، الأشرار 2 ، فورمولا 1، شامان، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

