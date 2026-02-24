قرية حزوان تحتفظ بقبابها الطينية كذاكرة حية للعمارة الريفية في ريف حلب الشرقي

الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الشعب كما يراها أهالي القنيطرة
وضع حجر الأساس لمشروعي جامع الرحمن والثانوية الشرعية للإناث في بلدة مسرابا بريف دمشق
إعادة افتتاح جامع النور في قرية تيرمعلة بريف حمص بعد انتهاء أعمال الترميم
السكن الجامعي بجامعة حلب.. أعداد تفوق القدرة الاستيعابية وإجراءات لتحسين الخدمات
مشاهد لأعمال التخريب التي قام بها تنظيم قسد في مبنى فرع المرور بمسكنة في ريف حلب الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى