ورشة علمية في جامعة حمص لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة ضمن مشروع التعاون السوري–الألماني

حمص-سانا

سلّطت ورشة العمل العلمية التي نظّمتها كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حمص، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، الضوء على قضايا كفاءة الطاقة والاستدامة ضمن مشروع التعاون السوري–الألماني في مجال تطوير كفاءة الطاقة في الأبنية.

وناقش المشاركون في الورشة، التي أقيمت على المدرج الثالث في الكلية، بمشاركة أكاديميين وخبراء وطلبة، محاور علمية متعددة تتعلق بتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التشريعات الداعمة لها في سوريا.

وتناول المشاركون عدداً من المحاور العلمية، شملت التعريف بمشروع التعاون السوري–الألماني وأهدافه، وآليات بناء شراكات علمية مع الجهات المعنية لتنفيذ مخرجاته، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير البنية التشريعية الخاصة بكفاءة الطاقة في سوريا، وتعزيز تكامل الخبرات المحلية والدولية في تدريب وتأهيل الكوادر.

وركزت الورشة على نشر ثقافة كفاءة الطاقة بين طلبة الهندسة وطلبة الدراسات العليا، وتشجيعهم على التوجه نحو البحث العلمي في هذا المجال، إلى جانب طرح مقترحات عملية لتطبيق العزل الحراري في الأبنية، وتهيئة الأرضية اللازمة لإعداد كود وطني لكفاءة الطاقة.

وتضمنت جلسات العمل عرضاً لمشروع التعاون في كفاءة الطاقة في الأبنية، ومناقشة التطور التشريعي والاقتصادي والهندسي والبيئي في كل من ألمانيا وسوريا، إضافة إلى تقديم دراسات حالة حول الأبنية منخفضة الاستهلاك للطاقة.

وأكد رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا أن موضوع فيزيولوجيا البناء وتوفير الطاقة بات من القضايا الحيوية لما له من دور في حفظ الموارد وتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أهمية الورشة على الصعيدين التطبيقي في المشاريع العمرانية، والأكاديمي في تطوير الأبحاث المتعلقة بالطاقات البديلة والعزل الحراري والصوتي.

بدوره، أوضح مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يوسف حسون أن الاستثمار في كفاءة الطاقة يمثل توجهاً استراتيجياً للمستقبل، لافتاً إلى أن الورشة تهدف إلى تفعيل هذا المفهوم في قطاع الأبنية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، باعتباره من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.

من جانبه، بيّن مدير مشروع التعاون السوري–الألماني الدكتور سعد برادعي أن المشروع يركز على رفع كفاءة الطاقة في المنشآت المعمارية، والاستفادة من الخبرة الألمانية في تحسين التصميم المعماري بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الأداء الوظيفي للأبنية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في قطاع البناء، وتطوير معايير كفاءة الطاقة بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد.