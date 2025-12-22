محاضرة في إزرع بريف درعا تؤكد دور الشباب في نهضة الأمة وتمكينهم

درعا-سانا

أقام المركز الثقافي في مدينة إزرع بمحافظة درعا اليوم، محاضرة توعوية في ثانوية بنات إزرع بعنوان “دور الشباب في نهضة الأمة ووسائل تمكينهم”، ألقاها مدير المنطقة الإدارية الدكتور محمد الزعبي.

سلّطت المحاضرة الضوء على الدور المحوري للشباب في بناء الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتحديات والمعوقات التي قد تحد من فاعلية مشاركتهم، إضافة إلى استعراض الطاقات الكامنة والحوافز المتاحة وسبل استثمارها بما يسهم في نهضة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية.

وأكد الدكتور الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن الشباب يشكلون الأساس الحقيقي لأي مشروع نهضوي، وأن تمكينهم معرفياً وقيمياً يعد ركيزة أساسية للتنمية، مشيراً إلى أن مسؤولياتهم اليوم كبيرة وتتطلب وعياً وطنياً ومبادرة إيجابية، للمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات بروح الانتماء والمسؤولية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينفذها المركز الثقافي في مدينة إزرع بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات المحلية، بهدف تعزيز الوعي لدى الشباب وترسيخ قيم العمل والمبادرة وإعداد جيل قادر على الإسهام في صناعة المستقبل.