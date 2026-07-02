وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وفد بريطاني مبادرات وأولويات مرحلة التعافي

دمشق-سانا



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وفد بريطاني ضم أعضاءً من مجلس العموم البريطاني، وممثلين عن مؤسسات معنية بالشرق الأوسط، إلى جانب مجلس الأعمال السوري البريطاني، المبادرات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى النهوض بالمجتمع السوري.



وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة تناول تعزيز التماسك المجتمعي، والخطوات العملية لتفعيل دور المجتمع المدني، وتحديد أولويات مرحلة التعافي المبكر.



وبحث الجانبان آليات العمل بالمرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، ومتابعة مستجدات رؤية “سوريا بدون مخيمات”، وأبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة وسبل معالجتها.