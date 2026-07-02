الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا

photo 2026 07 02 19 45 33 الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا

بغداد-سانا

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق، اليوم الخميس، وأسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وتقدمت الوزارة في بيان بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة سوريا وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت تضامن العراق الكامل مع سوريا بهذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 22 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق.

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