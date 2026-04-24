قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد أهالي قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت أحد أبناء القرية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت في القرية واعتقلت أحد أبنائها قبل أن تنسحب دون معرفة أسباب الاعتقال.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، في قريتي المعلقة والحيران بريف القنيطرة الجنوبي ثم انسحبت لاحقاً من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.