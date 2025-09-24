مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان برنامجاً لتعزيز الأمن المائي في سوريا

نيويورك-سانا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً لتعزيز الأمن المائي بمدينة المليحة بمحافظة ريف دمشق في سوريا.

وجرى التوقيع في نيويورك بحضور المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة، والمدير التنفيذي للبرنامج أناكلوديا روسباخ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وفق ما ذكرت وكالة “واس” اليوم.

وبموجب البرنامج، سيجري إعادة تأهيل خزانات المياه المركزية وأبراج المياه في مدينة المليحة بريف دمشق، ليستفيد منه (70.000) مواطن، من خلال استعادة الوصول المنتظم للمياه، وزيادة توفرها أسبوعياً، وتقليل الاعتماد على الصهاريج.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع أمس برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الصحة الطارئة، وتوفير الأدوية والإمدادات الأساسية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في سوريا.