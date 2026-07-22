قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمحيط سد المنطرة في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت في محيط السد، وتوقفت لفترة وجيزة قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت الإثنين الماضي، عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان، أوقفت خلاله المارة وفتشتهم، قبل أن تنسحب لاحقاً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ‏واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وقصف مدفعي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية ‏ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.