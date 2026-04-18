مصدر أمني لـ سانا: الخلية المفككة اليوم مرتبطة بمحاولة اغتيال شخصية دينية ومنسّقهما واحد

دمشق-سانا

أوضح مصدر أمني لـ سانا أنّ الخلية الإرهابية التي جرى الإعلان عن تفكيكها وإلقاء القبض على 5 من عناصرها اليوم السبت، ترتبط بالخلية الإرهابية التي حاولت تنفيذ عمل تخريبي، عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما، وذلك في الـ 11 من الشهر الجاري.

وبيّن المصدر أن أحد أفراد الخلية الإرهابية تكرر نشر صورته باعتباره مسؤول التنسيق بين الخليتين الإرهابيتين، مشيراً إلى أن تكرار الصورة جاء لهذا الاعتبار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم تفكيك خلية إرهابية نشطة في عدة قرى وبلدات، وإلقاء القبض على 5 من أفرادها.