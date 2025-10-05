أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة معرة النعمان: الانتخابات خطوة نحو تعافي سوريا الجديدة

توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم دورة تدريبية للمدرسين في منبج
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
مشاهد ليلية لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني، وإقبال كبير من الأهالي
مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من ورشات عمرها بحماة
مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص.. شريان رئيسي يصل شمال سوريا بجنوبها
