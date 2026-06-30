وزير الداخلية يؤكد بحث ملفات مشتركة مع نظيره التركي وتعزيز التعاون بين الوزارتين

دمشق-سانا

أعرب وزير الداخلية السوري أنس خطاب عن سعادته بلقاء وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، مؤكداً أنّ المباحثات تناولت ملفات مشتركة بين الوزارتين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز الاستقرار.

وأوضح الوزير خطاب في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء أنّ اللقاء شكّل فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الثنائي في المجالات المتصلة بعمل وزارتي الداخلية، ولا سيما ما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتطوير آليات العمل المشترك.

كما وجّه الوزير خطاب خالص الشكر والتقدير لنظيره التركي على ما قدّمته وزارة الداخلية في الجمهورية التركية من تسهيلات وخدمات للاجئين السوريين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنّ هذه الجهود تعكس عمق العلاقات القائمة والحرص على مراعاة الجوانب الإنسانية.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب التقى في وقت سابق اليوم بدمشق نظيره التركي مصطفى تشيفتشي والوفد المرافق له، وبحث معه عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار.