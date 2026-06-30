الأسهم الأوروبية تسجل أكبر ارتفاع فصلي منذ أكثر من خمس سنوات

عواصم-سانا

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أكبر ارتفاع فصلي لها منذ أكثر من خمس سنوات، بدعم من الذكاء الاصطناعي ومؤشرات انحسار التوتر في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس ‌600 الأوروبي أغلق على ارتفاع 0.9 بالمئة، بعد أن سجل مستوى قياسياً خلال اليوم، في حين حقق المؤشر مكاسب للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً قفزة 10 بالمئة خلال هذا الربع، في أقوى أداء له منذ تشرين الأول 2020.

وتقدمت معظم قطاعات المؤشر الرئيسية اليوم، مع قيادة أسهم شركات ⁠التكنولوجيا للمكاسب بعد أن ارتفعت 2.5 بالمئة.

وكانت الأسهم الأوروبية، استقرت أمس الإثنين مدعومةً بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك مع ترقب المستثمرين لآفاق وقف إطلاق النار الهش ‌في الشرق الأوسط، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء أحدث جولة من أعمالهما القتالية.