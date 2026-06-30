السورية للبترول توضح أسباب الازدحام على محطات الوقود وتؤكد استقرار الإمدادات ‏

دمشق – سانا
أكد مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد أن الضغط الذي تشهده محطات الوقود في عدد من المحافظات، ولاسيما دمشق ومحيطها، يعود إلى زيادة الطلب خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداعيات الشائعات التي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي حول احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار المشتقات النفطية.
وأوضح شيخ أحمد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الشائعات دفعت بعض أصحاب المحطات إلى التريث في طلب الكميات خشية تكبد خسائر، كما أحجم عدد من المواطنين عن التزود بالمحروقات خلال الأسبوع الماضي ترقباً لتعديل الأسعار، ما أدى إلى حدوث فجوة في التزويد يومي الجمعة والسبت، وانخفاض الكميات المتوافرة في معظم المحطات، مع احتفاظها بالمخزون الاستراتيجي.
وبيّن شيخ أحمد أن إقبال المواطنين على التزود بالمشتقات النفطية ارتفع عقب إعلان الأسعار الجديدة التي أقرتها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في اجتماعها يوم السبت الماضي، الأمر الذي تسبب بزيادة الطلب على محطات الوقود.
وأشار شيخ أحمد إلى أن الشركة وضعت خطة عاجلة لمعالجة حالة الضغط، تضمنت فتح جميع المستودعات وضخ أكبر كمية ممكنة من المحروقات إلى المحطات، لافتاً إلى أن عملية تزويد المحطات بالكميات اللازمة ستستكمل خلال الأيام القادمة، ولاسيما في دمشق وريفها.
ولفت شيخ أحمد إلى أن الإجراءات شملت فتح مستودعات حمص، باعتبارها الأقرب إلى دمشق، وتوجيه الصهاريج لتسريع ضخ المحروقات إلى محطات الوقود، مبيناً أن أصحاب المحطات في مختلف المحافظات تقدموا بطلبات التزود دفعة واحدة عقب اعتماد الأسعار الجديدة، ما يتطلب عدة أيام لتلبية هذه الطلبات.
ونفى شيخ أحمد الشائعات المتعلقة بجودة المواد النفطية المتوافرة، مؤكداً أنها مواد مستوردة ذات نوعية جيدة، ومكررة في مصفاة بانياس.
وأكد شيخ أحمد وجود مخزون كبير جداً من المواد البترولية في المستودعات، واستمرار الإمدادات والتوريدات بشكل مستقر حتى عودة السوق والطلب إلى وضعهما الطبيعي، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تمتنع عن البيع بعد تفريغ المشتقات النفطية فيها.
وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت، في وقت سابق اليوم، أن ما تشهده بعض محطات الوقود هو حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توافر المشتقات البترولية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي متوافر، وأن الشركات والمؤسسات المختصة تواصل عمليات التخزين والنقل والتوريد بصورة منتظمة، بالتوازي مع متابعة واقع تزويد المحطات بالمشتقات البترولية في بعض المحافظات.