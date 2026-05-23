‏3 وفيات و21 إصابة جراء وقوع 40 حريقاً وحادث سير في سوريا ‏

دمشق /23/5/2026/ سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء وقوع 40 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على التلغرام، أن فرقه استجابت لـ 8 حوادث سير، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات و 21 إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 حالات ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إسعاف بقية الإصابات من قبل المدنيين، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 32 حريقاً، بينها 11 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و21 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، تم إخمادها دون تسجيل أي إصابات، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 6 أشخاص يوم الأربعاء الماضي جراء 74 حريقاً وحادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.