‏3 وفيات و21 إصابة جراء وقوع 40 حريقاً وحادث سير في سوريا ‏

دمشق /23/5/2026/ سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء وقوع 40 حريقاً وحادث سير ‌‏في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري ‌‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على التلغرام، أن فرقه استجابت ‌‏لـ 8 حوادث سير، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات و 21 إصابة، تم تقديم ‌‏الإسعافات الأولية لـ 8 حالات ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما ‌‏تم إسعاف بقية الإصابات من قبل المدنيين، كما أزالت فرق الدفاع المدني ‌‏آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

وشدد الدفاع المدني على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من ‌‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‌‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 32 حريقاً، بينها 11 حريقاً في المنازل ‌‏والمحال التجارية، و21 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، تم ‌‏إخمادها دون تسجيل أي إصابات، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر ‌‏المادية.‏

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق ‌‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‌‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‌‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‌‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب 6 أشخاص يوم الأربعاء الماضي جراء 74 حريقاً وحادث سير في ‌‏سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

