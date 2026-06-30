منتخب النرويج يقصي كوت ديفوار ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم

GettyImages 2284058991.jpg منتخب النرويج يقصي كوت ديفوار ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب النرويجي إلى الدور ثمن النهائي في منافسات كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور الـ 32 من البطولة.

وافتتح منتخب النرويج التسجيل في الدقيقة 39 عبر لاعبه نوسا، وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 74 بهدف المتألق أمادو ديالو، لكن المهاجم النرويجي هالاند ظهر في الدقيقة 85 ليخطف هدف الفوز، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور للدور ثمن النهائي.

بهذا الفوز سيلاقي منتخب النرويج في دور الـ 16 منتخب البرازيل، الذي تأهل بدوره عقب إقصائه للمنتخب الياباني بنتيجة 2-1.

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