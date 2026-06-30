جلسات جديدة في تموز لمحاكمات رموز النظام ‏البائد أمام محكمة الجنايات الرابعة

‎ ‎دمشق-سانا‏

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تشهد محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة ‏الانتقالية في دمشق خلال شهر تموز المقبل سلسلة ‏جلسات المحاكمات العلنية لعدد من أبرز المتهمين ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، ضمن مسار العدالة الانتقالية الهادف ‏إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، ومحاسبة ‏المتورطين وفق الأصول القانونية النافذة، واستناداً ‏إلى أحكام الإعلان الدستوري لعام 2025 والمواثيق ‏الدولية‎.‎

عبد الناصر البراقي.. الجلسة الثالثة في الـ 13 من تموز ‏لاستكمال الإجراءات

وستعقد المحكمة في الـ 13 من تموز الجلسة ‏الثالثة في محاكمة المتهم عبد الناصر البراقي بن ‏منصور، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات الأولى ‏بدمشق إحالة الدعوى إليها، لارتباطها بانتهاكات ‏جسيمة تدخل ضمن اختصاصها، وتتعلق التهم ‏المنسوبة إلى المتهم بقيامه بالإخبار عن عدد من ‏المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم ‏وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم، ‏إضافة إلى تهمة “الافتراء الجنائي المفضي إلى موت ‏أكثر من شخص والتدخل بالسلب بالعنف”، وفق ما ‏ورد في ملف الدعوى‎.‎

وكانت الجلسة الأولى التي عقدت في الـ 15 من ‏حزيران، شهدت الاستماع إلى المدعين الشخصيين ‏وشهود الحق العام، حيث أنكر المتهم جميع التهم ‏المسندة إليه، وقدمت النيابة العامة مطالباتها أمام ‏المحكمة، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة لاستكمال ‏الإجراءات القضائية‎.‎

وفي الجلسة الثانية، المنعقدة في الـ 23 من حزيران، ‏واصلت المحكمة النظر في الدعوى، مؤكدة أن ‏الإجراءات تسير وفق الأنظمة والقوانين النافذة بما ‏يكفل حق الدفاع ويضمن شفافية المسار القضائي‎.‎

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة الثالثة، ‏التي تعقد بشكل مغلق، الاستماع إلى شهود الحق ‏العام والمدعين الشخصيين، مع استمرار النيابة ‏بتقديم مرافعاتها وأدلتها تمهيداً للفصل في الدعوى‎.‎

عاطف نجيب.. الجلسة الخامسة في الـ 14 من تموز ‏لاستكمال سماع الشهود

كما ستعقد المحكمة في الـ 14 من تموز جلستها ‏الخامسة في محاكمة عاطف نجيب، ابن خالة رأس ‏النظام البائد المجرم بشار الأسد، والذي شغل سابقاً ‏منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة ‏درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ ‏انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها ‏حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه، و‏التي شكلت شرارة الاحتجاجات‎.‎

ويواجه نجيب تهماً عدة، أبرزها تحمله مسؤوليات ‏قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت ‏المدنيين في درعا، وشملت القتل والتعذيب والاعتقال ‏التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية ‏بالرصاص الحي والقوة المفرطة، والمسؤولية ‏المباشرة عن “مجزرة المسجد العمري”، إلى جانب ‏اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين ‏أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز، ‏والاشتراك مع قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ‏ضمن بنية هرمية منظمة‎.‎

وانطلقت محاكمة نجيب في الـ 26 من نيسان ‏الماضي كأولى المحاكمات العلنية لرموز النظام ‏البائد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي ‏المستشار حسان التربة، وعدد من ذوي الضحايا من ‏درعا، ومجموعة من المحامين العرب والدوليين، ‏وممثلي وسائل الإعلام‎.‎

وشهدت الجلسة الثانية في الـ 10 من أيار الماضي ‏استجواب المتهم، إلى جانب مطالعة النيابة العامة ‏التي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليه ترقى إلى ‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تخضع ‏للتقادم أو العفو، وقررت المحكمة تثبيت غياب ‏المتهمين الفارين وفي مقدمتهم بشار الأسد وماهر ‏الأسد، والسير بالمحاكمة بحقهم غيابياً وتجريدهم من الحقوق ‏المدنية، ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت ‏إدارة الحكومة‎.‎

أما الجلسة الثالثة في الـ 19 من أيار، فكانت مغلقة بشكل ‏كامل نظراً لما تضمنته من مرافعات وأسئلة ووثائق ‏وأسماء شهود محميين ومعلومات سرية، حيث تم ‏عرض صور وفيديوهات للضحايا، وخصصت ‏لاستكمال إجراءات الادعاء والدفاع‎.‎

وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في الـ 23 من ‏حزيران، استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة عشر ‏شاهداً من شهود الحق العام، بينهم الشاهد السري ‌‏(01)، وتضمنت وقائع انتهاكات جسيمة شملت ‏الاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون والتعذيب ‏الممنهج بأشكاله المختلفة، بما في ذلك انتهاكات ‏جسدية وجنسية أثناء الاحتجاز في أحد الأفرع ‏الأمنية بدرعا، بينما أنكر المتهم ما ورد في تلك ‏الشهادات‎.‎

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة القادمة ‏سماع شهود الحق العام، مع احتمال الانتقال إلى ‏مرحلة المرافعات الختامية تمهيداً لإصدار الحكم في ‏القضية التي تعد من أبرز قضايا العدالة الانتقالية‎.‎

وسيم الأسد.. الجلسة الثانية في الـ 15 من تموز لمتابعة ‏الأدلة والوثائق

وفي الـ 15 من تموز، ستعقد المحكمة جلستها الثانية ‏في محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة ‏بحق الشعب السوري، وتشمل لائحة الاتهام إدارة ‏وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من ‏العميد “غياث دلا” قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة ‏للنظام البائد بقيادة “ماهر الأسد”، شاركت في ‏عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في ‏الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن ‏مقتل عدد كبير من المدنيين، إضافة إلى ضلوعه في ‏مجازر، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز، والتحريض ‏العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات ‏والاتجار بها‎.‎

وأشار قرار الاتهام إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن ‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن ‏مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري‎.‎

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في الـ 24 من ‏حزيران، بحضور النائب العام للجمهورية، وممثلين ‏عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، حيث تلا ‏القاضي فخر الدين العريان لائحة الاتهام كاملة، ‏وأنكر المتهم الجرائم المسندة إليه، فيما واجهته ‏المحكمة بأقواله أمام قاضي التحقيق وما ورد في ‏ملف الدعوى، وعرضت تسجيلات مصورة قالت: ‏إنها توثق مشاركته في القتال في عدة مناطق مرتدياً ‏اللباس العسكري وأحياناً اللباس المدني، ويحمل ‏أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأوقفت المحكمة البث ‏المباشر للجلسة ضمن إجراءات برنامج حماية ‏الشهود، مع استمرار المحاكمة بشكل اعتيادي‎.‎

ومن المقرر أن تواصل المحكمة في الجلسة الثانية ‏الاستماع إلى شهود الحق العام، واستكمال عرض ‏الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، ولا سيما تلك ‏المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية‎.‎

أحمد حسون.. الجلسة الثانية في الـ 16 من تموز للاستماع ‏إلى شهود الحق العام

وفي الـ 16 من تموز، تستكمل المحكمة جلسات ‏محاكمة أحمد حسون، المفتي السابق في عهد النظام ‏البائد، والمتهم باستغلال منصبه الديني الرفيع في ‏التحريض على العنف وتبرير القتل وإضفاء الشرعية ‏الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد وميليشياته ‏وحلفائه، مع العلم بالسياق العام وبنمط الجرائم ‏المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق وبشكل ‏منهجي استهدفت مناطق مدنية، ما يندرج ضمن ‏جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط ‏بالتقادم أو العفو‎.‎

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إليه إلقاء محاضرات ‏تحريضية أمام عناصر وضباط جيش النظام البائد ‏حثهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، ‏والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على ‏المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من ‏بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، ‏وطلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق، وتأييداً ‏علنياً لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب من ‏بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، وتأييد ‏التدخلين الروسي والإيراني في سوريا رغم ما ‏ارتكبته تلك القوات من انتهاكات ومجازر بحق ‏السوريين، ما شكل تحريضاً ودعماً معنوياً وسياسياً ‏ودينياً للجرائم التي ارتكبها جيش النظام البائد ‏والميليشيات المساندة له‎.

وانعقدت الجلسة الأولى في الـ 26 من حزيران، ‏بحضور النائب العام للجمهورية ومنظمات حقوقية، ‏حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام، وأكد ممثل ‏النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي أن ‏القضية لا تتعلق بشخص عادي، بل بشخص تولى ‏منصباً دينياً رفيعاً استغله في التحريض وتبرير ‏القتل، مشيراً إلى أن أفعاله، وفق ملف الدعوى، لا ‏تقتصر على الخطاب الإعلامي، بل تشكل مساهمة ‏مباشرة في توفير الغطاء المعنوي والديني لآلة القتل، ‏ما يجعلها مرتبطة بجرائم واسعة ومنهجية، وطلبت ‏النيابة متابعة محاكمته باعتبار أن الجرائم المنسوبة ‏إليه من الجرائم الجسيمة التي لا يشملها العفو، ولا ‏تسقط بالتقادم‎.‎

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية ‏إلى شهود الحق العام، مع استمرار النيابة في تقديم ‏أدلتها التي تثبت تورط المتهم في التحريض على ‏الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري‎.‎

يذكر أن هذه المحاكمات تأتي في سياق رؤية أوسع ‏تسعى الدولة من خلالها إلى بناء منظومة عدالة ‏تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي تعرض لها ‏السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ‏وتعويض المتضررين وتوثيق الأحداث المفصلية في ‏تاريخ البلاد، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ‏الصادر عام 2025 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ‏المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني‎.‎