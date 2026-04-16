المشاركون في ورشة دعم المنتج الريفي: تطوير سلاسل القيمة يسهم في تحسين الجودة وتعزيز التنافسية

دمشق-سانا

أكد عدد من المشاركين في الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة بعنوان “دليل عمل تنفيذي لدعم سلاسل القيمة لجودة المنتج الريفي وتسويقه”، أهمية تطوير سلاسل القيمة للمنتج الريفي، واعتماد أساليب تقنية حديثة وتنفيذ ورشات تدريبية مكثفة، بما يسهم في تحسين جودته، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، ودعم التنمية الريفية المستدامة.

وأشار معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أيهم عبد القادر في تصريح لمراسل سانا، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم سلاسل القيمة لجودة المنتج الريفي، ولا سيما الصناعات المنزلية، وتعزيز حضوره في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات الأكثر هشاشة.

وبيّن عبد القادر أهمية المداخلات والأفكار المقدمة في هذه الورشة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة، ولا سيما في مناقشة الدليل التنفيذي الذي طرح لدعم سلاسل القيمة الخاصة بالمنتج الريفي، وتحديد النقاط التي تتطلب عملاً مشتركاً لتحسين جودته، وتعزيز تسويقه، لافتاً إلى أن الوصول إلى الحالة المثالية للمنتج الريفي يتطلب جهداً متكاملاً في الأدوار.

إطار إرشادي متكامل

ولفتت الدكتورة رائدة ديوب من مديرية الإرشاد والتنمية الريفية في الوزارة، إلى أهمية الدليل التنفيذي في وضع إطار إرشادي متكامل يهدف إلى تطوير المنتج الريفي، عبر مراحل متكاملة عدة تعنى بتعريف هذا المنتج وتحديد طبيعته وقيمته الغذائية ومصدره الجغرافي، مروراً بوضع معايير الجودة التي تشمل الخصائص التي يتمتع بها، ومتطلبات التعبئة، وتطبيق منظومة حلول تقنية شاملة تغطي جميع مراحل الإنتاج من الزراعة والقطاف إلى التصنيع والتغليف والتسويق والترويج، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لدعمه.

وأشارت ديوب إلى أن أبرز التحديات التي تواجه واقع المنتجات الريفية تتمثل في ضعف البنية الإنتاجية، ونقص الخبرات التقنية والتسويقية، وغياب معايير الجودة والتعبئة الجاذبة، وصعوبات التمويل والتسويق، وتشتت المرجعيات التنظيمية، وغياب قاعدة بيانات وطنية للمنتجين.

تزويد المزارعين بالتقنيات

بدورها، أكدت مديرة مشروع الطريق إلى التعافي في مؤسسة الآغا خان للتنمية هيا قنوع، أهمية تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الزراعي في دعم المنتج الريفي، حيث تعمل المؤسسة في مشاريعها التنفيذية على تزويد المزارعين بمدخلات الإنتاج والتقنيات الحديثة، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم وربطهم بالأسواق.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة شركة EMBS المتخصصة في الهندسة الإدارية والجودة إسراء حمدان إلى أهمية تطوير منظومة الإنتاج والتسويق لتحقيق الاستدامة، وبما يتناسب مع المواصفات القياسية ومعايير الجودة الدولية، حيث تعمل الشركة على مشروع تمكين أيادي الريف، يستهدف تمكين 500 امرأة شابة ريفية من خلال مشاريع متكاملة تبدأ من الإنتاج الزراعي، وصولاً إلى المنتج النهائي.

وناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة يوم أمس الأربعاء، رؤية الوزارة في دعم المنتج الريفي، وفرص تسويقه والتحديات التي تواجهه، والمراحل التي يتضمنها الدليل التنفيذي الذي يتم العمل عليه لتطوير قطاع المنتجات الريفية.