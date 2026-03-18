وفاة رجل وإصابة 33 آخرين جراء حوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية

توفي رجل وأصيب 33 آخرون، جراء سبعة حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان الرجل إلى الطبابة الشرعية في إدلب ليتم تسليمه لذويه وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، والابتعاد عن السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أول أمس الإثنين لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.